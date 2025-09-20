Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Spiegel.

Що пишуть про інцидент на полігоні Бундесверу?

Поліцейське управління Галле розслідує можливий інцидент безпеки на полігоні Бундесверу в Цайці, на півдні Саксонії-Ангальт.

За словами представниці поліції, військові виявили на території полігону в Цайцерському лісі автомобіліста й перевірили його. Після того як подія стала відома, поліція розпочала слідчі дії для з’ясування обставин,

– пишуть у виданні.

У німецькій газеті Mitteldeutsche Zeitung розповіли, що чоловік представився грибником. Проте слідчі поставилися до цієї версії з недовірою. Також про інцидент було поінформоване Міністерство оборони Німеччини.

За даними поліції, йдеться про 53-річного німця. Солдати наказали йому залишити територію полігону та супроводили його до виїзду.

Новини Німеччини: що відомо?