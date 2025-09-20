Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Что пишут об инциденте на полигоне Бундесвера?

Полицейское управление Галле расследует возможный инцидент безопасности на полигоне Бундесвера в Цайце, на юге Саксонии-Анхальт.

По словам представительницы полиции, военные обнаружили на территории полигона в Цайцерском лесу автомобилиста и проверили его. После того как событие стало известно, полиция начала следственные действия для выяснения обстоятельств,

– пишут в издании.

В немецкой газете Mitteldeutsche Zeitung рассказали, что мужчина представился грибником. Однако следователи отнеслись к этой версии с недоверием. Также об инциденте было проинформировано Министерство обороны Германии.

По данным полиции, речь идет о 53-летнем немце. Солдаты приказали ему покинуть территорию полигона и сопроводили его к выезду.

