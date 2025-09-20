Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.
Что пишут об инциденте на полигоне Бундесвера?
Полицейское управление Галле расследует возможный инцидент безопасности на полигоне Бундесвера в Цайце, на юге Саксонии-Анхальт.
По словам представительницы полиции, военные обнаружили на территории полигона в Цайцерском лесу автомобилиста и проверили его. После того как событие стало известно, полиция начала следственные действия для выяснения обстоятельств,
– пишут в издании.
В немецкой газете Mitteldeutsche Zeitung рассказали, что мужчина представился грибником. Однако следователи отнеслись к этой версии с недоверием. Также об инциденте было проинформировано Министерство обороны Германии.
По данным полиции, речь идет о 53-летнем немце. Солдаты приказали ему покинуть территорию полигона и сопроводили его к выезду.
Новости Германии: что известно?
Напомним, что СМИ сообщали о кибератаке на европейскую сеть аэропортов. Больше всего пострадали Германия и Бельгия, но такие сообщения поступали и из Великобритании.
Проблемы были связаны с атаками на поставщика систем обслуживания пассажиров, что привело к ручной регистрации и существенных задержек в аэропортах.
К слову, Германия планирует ужесточить выдачу виз для россиян. Так хотят ограничить въезд лиц, которые могут поддерживать российское правительство во время поездок.