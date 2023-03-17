Пашинян дав чергового політичного ляпаса Путіну, Росія втрачає вплив на сусідів: аналіз ISW

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 16 березня заявив, що Азербайджан готується до масштабного вторгнення в Нагірний Карабах. Вірменія буде звертатися по допомогу в ООН, якщо Росія не зможе дотримуватися режиму припинення вогню.

Таким чином Росія втрачає свій вплив у пострадянських країнах через війну в Україні. Війська країни-агресорки не справляються з поставленими перед ними завданнями.

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Передислокація військ в Україну підриває вплив Росії на Вірменію

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 16 березня звинуватив Азербайджан у підготовці до нового масштабного нападу та геноциду етнічних вірмен у Нагірному Карабасі у невизначеному майбутньому. Політик заявив, що Вірменія повинна звернутися до Радбезу ООН, якщо Росія не зможе дотримуватися режиму припинення вогню.

Кремль допоміг Вірменії домовитися з Азербайджаном про режим припинення вогню в Нагірному Карабасі від 9 листопада 2020 року. Крім того, російські "миротворчі сили" дислокувалися у Нагірному Карабасі – це слугувало додатковою гарантією безпеки для вірменів.

Передислокація Росією елементів своїх "миротворчих сил" з Нагірного Карабаху в Україну підриває вплив Росії на Вірменію. До слова, раніше Пашинян звинуватив російські війська в Нагірному Карабасі у "невиконанні своїх зобов'язань" в грудні 2022 року після того, як "миротворчі сили" не змогли забезпечити прохід єдиною дорогою через Лачинський коридор між Вірменією та Нагірним Карабахом.

Зауважимо, що українські військові майже вщент розбили "миротворчі" війська Росії. Генштаб ЗСУ у червні повідомив, що воїни ліквідували близько 800 і поранили приблизно 400 солдатів з 1 800 солдатів бригади, що була передислокована в Україну.

Росія, ймовірно, втратить військовий вплив в інших пострадянських державах, оскільки Москва передислокувала елементи постійно розміщених російських військ з російських баз у Киргизстані, окупованій Грузії (Абхазія та Південна Осетія) та Таджикистані для боротьби в Україні,

– зазначають в ISW.

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