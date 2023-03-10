У п'ятницю, 10 березня, прессекретар міністерства закордонних справ Вірменії Ваан Унанян заявив, що його країна відмовилася від своєї квоти заступника генерального секретаря ОДКБ.
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Причина відмови невідома
Варто сказати, що вірменський посадовець не зазначив, що ж стало причиною відмови його країни від квоти в головуванні організацією, що фактично є азійським аналогом НАТО.
Унанян утримався від коментарів про причину відмови від квоти,
– йдеться у повідомленні ЗМІ.
Зауважимо, що станом на березень 2023 року до ОДКБ входять шість держав:
- Вірменія;
- Білорусь;
- Казахстан;
- Киргизстан;
- Росія;
- Таджикистан.
Неодноразово у Єревані вимагали від країн-членів Договору про колективну безпеку допомогти розв'язати питання, що стосується конфлікту між Вірменією та сусіднім Азербайджаном. Однак всі ці роки з боку Кремля та керівництва інших держав, що входять до ОДКБ, не було жодної реакції та дій.
Росію регулярно принижують
- Уже в перші тижні після початку широкомасштабної війни Збройні Сили нашої держави засвідчили, що балачки про російську армію як "другу у світі" є кремлівською пропагандою, яка не має нічого спільного з реальністю. Станом на 10 березня 2023 року відомо про 156 990 ліквідованих окупантів, лише 870 – за попередню добу.
- Водночас ставлять на коліна Путіна та Росію не тільки ЗСУ, а й – держави, що декларують "дружбу" з Кремлем та відданість диктатору Владіміру Владіморовичу. Власне, не так давно колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін писав, що Кремль втратив домінантний вплив.
- Згадаємо до цієї теми, що Казахстан ліквідував своє торговельне представництво в Росії. Пояснили це тим в Астані, що начебто "представництво вже виконало всі поставлені завдання".