В пятницу, 10 марта, пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян заявил, что его страна отказалась от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ.

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Причина отказа неизвестна

Следует сказать, что армянское должностное лицо не отметило, что же стало причиной отказа его страны от квоты в председательстве организации, что фактически является азиатским аналогом НАТО.

Унанян воздержался от комментариев о причине отказа от квоты,

– говорится в сообщении СМИ.

Отметим, что по состоянию на март 2023 года в ОДКБ входят шесть государств:

Армения;

Беларусь;

Казахстан;

Кыргызстан;

Россия;

Таджикистан.

Неоднократно в Ереване требовали от стран-членов Договора о коллективной безопасности помочь решить вопрос относительно конфликта между Арменией и соседним Азербайджаном. Однако все эти годы со стороны Кремля и руководства других государств, входящих в ОДКБ, не было никакой реакции и действий.

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