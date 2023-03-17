Пашинян дал очередную политическую пощечину Путину, Россия теряет влияние на соседей: анализ ISW

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 марта заявил, что Азербайджан готовится к масштабному вторжению в Нагорный Карабах. Армения будет обращаться за помощью в ООН, если Россия не сможет соблюдать режим прекращения огня.

Таким образом, Россия теряет свое влияние в постсоветских странах из-за войны в Украине. Войска страны-агрессорки не справляются с поставленными перед ними задачами.

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Передислокация войск в Украину подрывает влияние России на Армению

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 марта обвинил Азербайджан в подготовке нового масштабного нападения и геноцида этнических армян в Нагорном Карабахе в неопределенном будущем. Политик заявил, что Армения должна обратиться в Совбез ООН, если Россия не сможет соблюдать режим прекращения огня.

Кремль помог Армении договориться с Азербайджаном о режиме прекращения огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Кроме того, российские "миротворческие силы" дислоцировались в Нагорном Карабахе – это служило дополнительной гарантией безопасности для армян.

Передислокация Россией элементов своих "миротворческих сил" из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению. К слову, ранее Пашинян обвинил российские войска в Нагорном Карабахе в "неисполнении своих обязательств" в декабре 2022 года после того, как "миротворческие силы" не смогли обеспечить проход по единственной дороге через Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.

Заметим, что украинские военные почти полностью разбили "миротворческие" войска России. Генштаб ВСУ в июне сообщил, что воины ликвидировали около 800 и ранили около 400 солдат из 1 800 солдат бригады, которая была передислоцирована в Украину.

Россия, вероятно, потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва передислоцировала элементы постоянно размещенных российских войск из российских баз в Кыргызстане, оккупированной Грузии (Абхазия и Южная Осетия) и Таджикистане для борьбы в Украине,

– отмечают в ISW.

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