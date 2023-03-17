Таким образом, Россия теряет свое влияние в постсоветских странах из-за войны в Украине. Войска страны-агрессорки не справляются с поставленными перед ними задачами.
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Передислокация войск в Украину подрывает влияние России на Армению
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 марта обвинил Азербайджан в подготовке нового масштабного нападения и геноцида этнических армян в Нагорном Карабахе в неопределенном будущем. Политик заявил, что Армения должна обратиться в Совбез ООН, если Россия не сможет соблюдать режим прекращения огня.
Передислокация Россией элементов своих "миротворческих сил" из Нагорного Карабаха в Украину подрывает влияние России на Армению. К слову, ранее Пашинян обвинил российские войска в Нагорном Карабахе в "неисполнении своих обязательств" в декабре 2022 года после того, как "миротворческие силы" не смогли обеспечить проход по единственной дороге через Лачинский коридор между Арменией и Нагорным Карабахом.
Заметим, что украинские военные почти полностью разбили "миротворческие" войска России. Генштаб ВСУ в июне сообщил, что воины ликвидировали около 800 и ранили около 400 солдат из 1 800 солдат бригады, которая была передислоцирована в Украину.
Россия, вероятно, потеряет военное влияние в других постсоветских государствах, поскольку Москва передислоцировала элементы постоянно размещенных российских войск из российских баз в Кыргызстане, оккупированной Грузии (Абхазия и Южная Осетия) и Таджикистане для борьбы в Украине,
– отмечают в ISW.
Актуально США предлагают Армении и Грузии полностью выжать Россию из региона, – политолог
Армения отказалась от руководства в ОДКБ
- В Ереване отказались от руководящей должности в Организации договора о коллективной безопасности. Вероятно, что Армения решила дистанцироваться от России.
- 10 марта пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ваан Унанян заявил, что его страна отказывается от своей квоты заместителя генерального секретаря ОДКБ. Причин Ваан Унанян не назвал.
- Неоднократно Армения потребовала от стран-членов Договора помочь решить вопрос Нагорного Карабаха. Несмотря на это, за все годы со стороны Кремля или руководства других государств, входящих в ОДКБ, не было предпринято соответствующих необходимых действий.