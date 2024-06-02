Прем'єрка Італії підтвердила участь Зеленського на саміті G7

Прем'єр-міністерка Італії підтвердила участь Володимира Зеленського у саміті "Великої сімки". Загалом там візьмуть участь щонайменше 15 країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів G7 та Папи Римського.

Джорджія Мелоні заявила про участь президента України у саміті на виступі перед журналістам, що відбувся на прийомі у Квірінальському саду в Римі з нагоди Дня Республіки.

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Що відомо про участь Зеленського у саміті G7

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні заявила, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 в італійському регіоні Апулія. Саміт відбудеться 13 – 15 червня.

Наразі не оприлюднювали інформацію щодо того, чи президент України відвідає Італію, чи доєднається до саміту онлайн. Адже 15 – 16 червня Україна проведе глобальний саміт миру, який пройде у Швейцарії.

Видання Financial Times писало, що український лідер може поїхати в Італію, щоб підписати безпекову угоду з президентом США Джо Байденом.

За кілька днів до мирного саміту Зеленський і Байден, як очікується, підпишуть двосторонню угоду про безпеку в кулуарах зустрічі G7 в Італії наступного місяця,

– написало видання, посилаючись на власні джерела серед посадовців США.

Журналісти переконані, що ця безпекова угода стане найважливішою з-поміж інших, адже передбачає:

зобов'язання щодо дострокової підтримки. Зокрема, військової,

обмін розвідувальними даними,

економічну допомогу.

Однак видання не називає точної дати підписання документа між Україною та США.

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