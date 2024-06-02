Премьер Италии подтвердила участие Зеленского на саммите G7 на саммите G7

Премьер-министр Италии подтвердила участие Владимира Зеленского в саммите "Большой семерки". Всего там примут участие не менее 15 стран и международных институтов, кроме лидеров G7 и Папы Римского.

Джорджия Мелони заявила об участии президента Украины в саммите на выступлении перед журналистам, состоявшемся на приеме в Квиринальском саду в Риме по случаю Дня Республики.

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Что известно об участии Зеленского в саммите G7

Премьер Италии Джорджия Мелони заявила, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 в итальянском регионе Апулия. Саммит состоится 13 – 15 июня.

Пока не обнародовали информацию о том, посетит ли президент Украины Италию, или присоединится к саммиту онлайн. Ведь 15 – 16 июня Украина проведет глобальный саммит мира, который пройдет в Швейцарии.

Издание Financial Times писало, что украинский лидер может поехать в Италию, чтобы подписать соглашение по безопасности с президентом США Джо Байденом. Дата вероятного подписания соглашения неизвестна.

За несколько дней до мирного саммита Зеленский и Байден, как ожидается, подпишут двустороннее соглашение о безопасности в кулуарах встречи G7 в Италии в следующем месяце,

– написало издание, ссылаясь на собственные источники среди чиновников США.

Журналисты убеждены, что это соглашение по безопасности станет важнейшим среди других, ведь предусматривает:

обязательства по досрочной поддержке, в частности военной,

обмен разведывательными данными,

экономическую помощь.

Однако издание не называет точной даты подписания документа между Украиной и США.

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