Гарантії безпеки потрібні сусідам, а не Росії, – президент Фінляндії про одіозну заяву Макрона

Президент Фінляндії Сауле Нііністьо відреагував на скандальну заяву лідера Франції щодо необхідності надання "гарантій безпеки" для Росії. На його думку, гарантії потрібні, у першу чергу, сусідам країни-агресорки.

Про це Сауле Нііністьо сказав у рамках зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил (JEF) у Ризі. Схожу думку також висловили прем'єр-міністерка Естонії та президент Литви.

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Росії можна надати таку ж безпеку, яку вона готова обіцяти сусідам

У Ризі журналісти запитали у декількох керівників держав їхню думку щодо одіозних тверджень Еммануеля Макрона. Зокрема поговорили з президентом Фінляндії.

Сауле Нііністьо поставив риторичне запитання про те, кому насправді потрібні "гарантії безпеки". І одразу відповів, що вони необхідні сусідам Росії.

Якщо Росія здатна надавати якісь гарантії безпеки своїм сусідам, то чому б не надати їй не менш надійні гарантії безпеки такого ж рівня? Настільки ж надійні, як і ті, які вони дають,

– зауважив Нііністьо.

Схожої думки дотримуються й лідери інших країн. Наприклад, президент Литви Гітанас Науседа відповів журналістам, що це Росія має надавати гарантії безпеки Україні та країнам Європи, але аж ніяк не навпаки.

Прем’єрка Естонії Кая Каллас натомість підкреслила, що жодна країна на Росію напади не збирається. Тому побоювання Кремля щодо безпеки – абсурдні.

Проблеми безпеки росіян не є реальними. З іншого боку, проблеми безпеки України та Європи в цілому є,

– пояснила Каллас.

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