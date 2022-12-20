Президент України упевнений, що цьогоріч День Святого Миколая – особливий, адже українці не втрачають віри у те, що добро має неймовірну силу і врешті-решт переможе зло. Як приклад доброї справи, що наближає мир, є історія однієї 14-ічної фінки, про яку детально розповів Зеленський.

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Як школярка з Фінляндії допомагає Україні

Глава держави показав подарунок від дівчинки-підлітка Генрііккі. Після початку повномасштабної війни вона вирішила власноруч в'язати теплі вовняні шкарпетки. Їх школярка продавала, а отримані гроші передавала на підтримку України.

За бажанням дівчинки одна із цих пар дійшла й до мене. Дякую Генрііккі та її дідусеві Антті Пуйола,

– написав Зеленський.



Школярка з Фінляндії продавала шкарпетки та гроші передавала на допомогу Україні / Світлина з телеграму Зеленського

Окрім того, український лідер зауважив, що кожна така історія надихає та дає сил рухатися далі, – а особливо у такі дні, як сьогодні. Президент закликав вірити у свої мрії та мрії інших, у добро, мир, любов, справедливість, адже вони переможуть, як і переможе Україна.

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Зворушливі листи дітей до Миколая

Згадав Зеленський і про українських дітей, які зараз просять у святого Миколая миру й перемоги. До цієї теми варто сказати, що і дружина президента Олена Зеленського записувала звернення, у якому розповідала про листи дітей, які зворушують до сліз. Скажімо, 8-річна Евеліна попросила принести воїнам зброю одяг та їжу, а хлопчик Антон розповів Миколаю, що його тато загинув. Також він попросив Миколая допомогти Збройним Силам дістатись до Рубіжного, що поблизу Сєвєродонецька.