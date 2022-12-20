Президент Украины уверен, что в этом году День Святого Николая – особый, ведь украинцы не теряют веру в то, что добро имеет невероятную силу и в конце концов победит зло. Как пример доброго дела, приближающего мир, есть история одной 14-летней финки, о которой подробно рассказал Зеленский.

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Как школьница из Финляндии помогает Украине

Глава государства показал подарок от девочки-подростка Генриикки. После начала полномасштабной войны она решила собственноручно вязать теплые шерстяные носки. Их школьница продавала, а полученные деньги передавала в поддержку Украины.

По желанию девочки одна из этих пар дошла и до меня. Спасибо Генриикки и ее дедушке Антти Пуйола,

– написал Зеленский.



Школьница из Финляндии продавала носки и деньги передавала на помощь Украине / Фотография с телеграма Зеленского

Кроме того, украинский лидер отметил, что каждая такая история вдохновляет и дает сил двигаться дальше, особенно в такие дни, как сегодня. Президент призвал верить в свои мечты и мечты других, в добро, мир, любовь, справедливость, ведь они победят, как победит Украина.

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Трогательные письма детей Николаю

Вспомнил Зеленский и об украинских детях, которые сейчас просят у святого Николая мира и победы. К этой теме следует сказать, что и супруга президента Елена Зеленского записывала обращение, в котором рассказывала о письмах детей, трогающих до слез. Скажем, 8-летняя Эвелина попросила принести воинам оружие одежду и еду, а мальчик Антон рассказал Николаю, что его отец погиб. Также он попросил Николая помочь Вооруженным Силам добраться до Рубежного, что вблизи Северодонецка.