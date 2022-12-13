Європейські країни заявили, що незгодні зі словами Макрона, влаштувавши демарш. Чехія допомогла з його підтримкою.
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Країни Балтії, Польща та Словаччина висловили письмову незгоду з президентом Франції
Представники Естонії, Латвії, Литви, Польщі та Словаччини висловили свою незгоду щодо позиції президента Франції Еммануеля Макрона. Як розповіли Reuters 2 дипломатів, вони видали директору Департаменту континентальної Європи Міністерства закордонних справ Франції письмовий демарш.
Чехія, яка головує в Раді Євросоюзу, допомогла організувати його підтримку, пишуть у виданні. Вона розіслала зразки демаршу в столиці інших країн Євросоюзу.
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Що цьому передувало
- Нещодавно в одному з інтерв'ю президент Франції Еммануель Макрон заявив, що потрібно створити "гарантії безпеки" для Росії після закінчення війни. Таке твердження сколихнуло світовий інфопростір та викликало чималу хвилю обурення.
- Зокрема заяву Макрона сильно розкритикували у Польщі. Заступник глави МЗС країни Марцін Пшидач наголосив, що гарантії безпеки потрібні Україні, проте аж ніяк не Росії.
- Пшидач додав, що у Польщі "з легким подивом" сприйняли слова французького президента, адже Росія є агресором, що загрожує сусіднім державам. Крім того, міністр вважає, що переговорам має передувати виведення російських військ з України.