Гарантії безпеки потрібні Україні, а не Росії. Про це заявив заступник глави МЗС Польщі Марцін Пшидач.

До теми Але за певної умови: Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для Росії

"Саме Росія сьогодні є загрозою безпеці"

Пшидач наголосив, що Росія є агресором, який становить загрозу сусіднім державам.

Зрештою саме Росія нападає на інші країни і саме Росія є ревізіоністською державою. Саме Росія сьогодні є сьогодні загрозою безпеці. Якщо комусь потрібні гарантії безпеки, то вони потрібні Україні та країнам Центральної та Східної Європи проти агресивної російської політики,

– підкреслив Марцін Пшидач.

Також заступник глави польської дипломатії зазначив, що у Варшаві "з легким подивом" сприйняли слова Макрона. Наразі Росія "не надсилає жодних сигналів готовності до переговорів". Натомість переговорам, на думку Пшидача, мало б передувати саме виведення окупаційних військ із території України.

Стратегічна пауза для Росії

"Якщо ми, як Захід, визнаємо, що російські війська все ще можуть бути розміщені на території іншої країни, то в принципі все міжнародне право, всі ті документи, які ми підписали з 1945 року — від Статуту ООН, Гельсінські документи, ОБСЄ — всі вони матимуть другорядне значення, тому що з'ясується, що насправді значення має тільки груба сила", – пояснив заступник глави МЗС Польщі.

Пшидач здивований, що французька дипломатія взагалі підходить до цього таким чином, адже ця пропозиція зовсім не гарантує побудови міцного миру на майбутнє.

Ми ще раз повторюємо, що сьогодні Росія, якщо їй вдасться заморозити цей конфлікт шляхом навіть недобросовісних переговорів, розглядатиме це як стратегічну паузу для проведення цієї операції ще раз, коли вона стане сильнішою у військовому, економічному та політичному відношенні,

– підсумував Пшидач.

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Скандальна заява Макрона

Нещодавно в інтерв'ю Макрон заявив про необхідність гарантій безпеки для держави-агресорки. Президент Франції пояснив, начебто Європа повинна підготувати свою майбутню архітектуру безпеки.

На думку Макрона, одним з важливих питань, які ЄС має вирішити, є: "Як завжди говорив президент Путін, страх, що НАТО наближається до його дверей, і розгортання озброєнь, які можуть загрожувати Росії". Мовляв, саме ця тема буде частиною теми миру, тож Європа повинна підготуватися, як надати гарантії Росії у той день, коли окупанти повернуться за стіл переговорів.