Гарантии безопасности нужны Украине, а не России. Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач.

К теме Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для России

"Именно Россия сегодня является угрозой безопасности"

Пшидач подчеркнул, что Россия является агрессором, представляющим угрозу соседним государствам.

В конце концов, именно Россия нападает на другие страны, именно Россия является ревизионистским государством. Именно Россия сегодня является угрозой безопасности. Если кому-то нужны гарантии безопасности, то они нужны Украине и странам Центральной и Восточной Европы против агрессивной российской политики,

– подчеркнул Марцин Пшидач.

Также заместитель главы польской дипломатии отметил, что в Варшаве "с легким изумлением" восприняли слова Макрона. Россия "не посылает никаких сигналов готовности к переговорам". Переговорам, по мнению Пшидача, должен предшествовать именно вывод оккупационных войск с территории Украины.

Стратегическая пауза для России

"Если мы, как Запад, признаем, что российские войска все еще могут быть размещены на территории другой страны, то в принципе все международное право, все те документы, которые мы подписали с 1945 года – от Устава ООН, Хельсинкские документы, ОБСЕ – все они будут иметь второстепенное значение, потому что выяснится, что на самом деле значение имеет только грубая сила", – объяснил замглавы МИД Польши.

Пшидач удивлен, что французская дипломатия вообще подходит к этому таким образом, ведь это предложение отнюдь не гарантирует построение крепкого мира на будущее.

Мы еще раз повторяем, что сегодня Россия, если ей удастся заморозить этот конфликт путем даже недобросовестных переговоров, будет рассматривать это как стратегическую паузу для проведения этой операции еще раз, когда она станет сильнее в военном, экономическом и политическом отношении,

– подытожил Пшидач.

Скандальное заявление Макрона

Недавно в интервью Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для государства-агрессора. Президент Франции объяснил, будто бы Европа должна подготовить свою будущую архитектуру безопасности.

По мнению Макрона, одним из важных вопросов, который ЕС должен решить: "Как всегда говорил президент Путин, страх, что НАТО приближается к его дверям, и развертывание вооружений, которые могут угрожать России". Мол, именно эта тема будет частью темы мира, поэтому Европа должна подготовиться, как предоставить гарантии России в тот день, когда оккупанты вернутся за стол переговоров.