Про це 24 каналу розповів оглядач з Франції Максим Соколов. За його словами, висловлювання Макрона про те, що Росії потрібні гарантії безпеки, не були топновиною у Франції.
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Жителі країни відреагували на цю заяву доволі спокійно.
"Французи вже звикли, що Макрон інколи заявляє щось суперечливе з приводу позиції Франції на міжнародній арені", – зауважив оглядач.
У французькій пресі розкритикували Макрона
Втім, на відміну від попередніх висловів французького лідера, які зазвичай подавалися у нейтральному тоні, нова заява Макрона викликала хвилю критики у французьких медіа.
Багато французьких видань та телеканалів цитували висловлювання європейських політиків, зокрема з країн Балтії, Польщі, щодо невдоволення такою позицією Макрона. Заяву президента Франції назвали такою, що породжує непорозуміння у Європі,
– розповів Соколов.
Як зазначив оглядач, настрої у французьких медіа можна простежити за кількома заголовками.
- "Франція починає і програє". За словами Соколова, такий заголовок публікації одразу говорить про те, що висловлювання Макрона було не надто вдалим.
- "Яка муха його вкусила?". Як пояснив оглядач, у цьому випадку французьке видання процитувало американську пресу.
Максим Соколов розповів про скандальні заяви Макрона: дивіться відео
Що мав на увазі лідер Франції
Соколов зазначив, що Еммануель Макрон говорив про гарантії безпеки для Росії у широкому контексті.
Йшлося не тільки про війну в Україні, а й про питання колективної безпеки у регіоні загалом. До того ж Макрон зазначив, що це будуть гарантії безпеки для Росії, коли вона повернеться за стіл переговорів,
– сказав оглядач.
Він додав, що цю частину фрази іноді вирізають. А це важливо для того, аби розуміти загальний контекст.
Скандальні заяви Макрона: коротко
- Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що коли Росія погодиться на мирні переговори, то має отримати гарантії безпеки. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов зазначив на це, що терористи та вбивці матимуть легітимність.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що "вимога Росії щодо "гарантій безпеки" є частиною великої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну"
- Президент Франції продовжує грати на руку окупантам, тепер на спортивному фронті. Еммануель Макрон заявив, що спорт не повинен бути політизований. Французький лідер наголосив, що росіяни мають брати участь в Олімпіаді та Паралімпіаді 2024 року.