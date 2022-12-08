Про це 24 каналу розповів оглядач з Франції Максим Соколов. За його словами, висловлювання Макрона про те, що Росії потрібні гарантії безпеки, не були топновиною у Франції.

Читайте також Потяг уже поїхав: чому Росії не варто розраховувати на "гарантії безпеки"

Жителі країни відреагували на цю заяву доволі спокійно.

"Французи вже звикли, що Макрон інколи заявляє щось суперечливе з приводу позиції Франції на міжнародній арені", – зауважив оглядач.

У французькій пресі розкритикували Макрона

Втім, на відміну від попередніх висловів французького лідера, які зазвичай подавалися у нейтральному тоні, нова заява Макрона викликала хвилю критики у французьких медіа.

Багато французьких видань та телеканалів цитували висловлювання європейських політиків, зокрема з країн Балтії, Польщі, щодо невдоволення такою позицією Макрона. Заяву президента Франції назвали такою, що породжує непорозуміння у Європі,

– розповів Соколов.

Як зазначив оглядач, настрої у французьких медіа можна простежити за кількома заголовками.

"Франція починає і програє". За словами Соколова, такий заголовок публікації одразу говорить про те, що висловлювання Макрона було не надто вдалим.

"Яка муха його вкусила?". Як пояснив оглядач, у цьому випадку французьке видання процитувало американську пресу.

Максим Соколов розповів про скандальні заяви Макрона: дивіться відео

Що мав на увазі лідер Франції

Соколов зазначив, що Еммануель Макрон говорив про гарантії безпеки для Росії у широкому контексті.

Йшлося не тільки про війну в Україні, а й про питання колективної безпеки у регіоні загалом. До того ж Макрон зазначив, що це будуть гарантії безпеки для Росії, коли вона повернеться за стіл переговорів,

– сказав оглядач.

Він додав, що цю частину фрази іноді вирізають. А це важливо для того, аби розуміти загальний контекст.

Скандальні заяви Макрона: коротко