Об этом 24 каналу рассказал обозреватель из Франции Максим Соколов. По его словам, заявление Макрона о том, что России нужны гарантии безопасности, не были топ-новостью во Франции.
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Жители страны отреагировали на это заявление достаточно спокойно.
"Французы уже привыкли, что Макрон иногда заявляет что-нибудь противоречивое по поводу позиции Франции на международной арене", – отметил обозреватель.
Во французской прессе раскритиковали Макрона
Впрочем, в отличие от предыдущих высказываний французского лидера, обычно подававшихся в нейтральном тоне, новое заявление Макрона вызвало волну критики во французских медиа.
Многие французские издания и телеканалы цитировали высказывания европейских политиков, в частности из стран Балтии, Польши, относительно недовольства такой позицией Макрона. Заявление президента Франции назвали порождающим недоразумение в Европе,
– рассказал Соколов.
Как отметил обозреватель, настроения во французских медиа можно проследить по нескольким заголовкам.
- "Франция начинает и проигрывает". По словам Соколова, такое название публикации сразу говорит о том, что высказывание Макрона было не слишком удачным.
- "Какая муха его укусила?". Как объяснил обозреватель, в этом случае французское издание процитировало американскую прессу.
Максим Соколов рассказал о скандальных заявлениях Макрона: смотрите видео
Что имел в виду лидер Франции
Соколов отметил, что Эммануэль Макрон говорил о гарантиях безопасности для России в широком контексте.
Речь шла не только о войне в Украине, но и о коллективной безопасности в регионе в целом. К тому же Макрон отметил, что это будут гарантии безопасности для России, когда она вернется за стол переговоров,
– сказал обозреватель.
Он добавил, что эта часть фразы иногда вырезается. А это важно для того, чтобы понимать общий контекст.
Скандальные заявления Макрона: кратко
- Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что если Россия согласится на мирные переговоры, то она должна получить гарантии безопасности. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил на это, что террористы и убийцы будут иметь легитимность.
- Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что "требование России в отношении "гарантий безопасности" является частью крупной российской информационной операции, в которой НАТО изображается как провокатор вторжения в Украину"
- Президент Франции продолжает играть на руку оккупантам, теперь на спортивном фронте. Эммануэль Макрон заявил, что спорт не должен быть политизирован. Французский лидер подчеркнул, что россияне должны участвовать в Олимпиаде и Паралимпиаде в 2024 году.