Европейские страны заявили, что не согласны со словами Макрона, устроив демарш. Чехия помогла с его поддержкой.
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Страны Балтии, Польша и Словакия выразили письменное несогласие с президентом Франции
Представители Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии выразили свое несогласие с позицией президента Франции Эммануэля Макрона. Как рассказали Reuters 2 дипломаты, они выдали директору Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции письменный демарш.
Чехия, председательствующая в Совете Евросоюза, помогла организовать его поддержку, пишут в издании. Она разослала образцы демарша в столицах других стран Евросоюза.
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Что этому предшествовало
- Недавно в одном из интервью президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следует создать "гарантии безопасности" для России после окончания войны. Такое утверждение всколыхнуло мировое инфопространство и вызвало немалую волну негодования.
- В частности, заявление Макрона сильно раскритиковали в Польше. Заместитель главы МИД страны Марцин Пшидач подчеркнул, что гарантии безопасности нужны Украине, однако отнюдь не России.
- Пшидач добавил, что в Польше "с легким удивлением" восприняли слова французского президента, ведь Россия является агрессором, угрожающим соседним государствам. Кроме того, министр считает, что переговорам должен предшествовать вывод российских войск из Украины.