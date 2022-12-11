Об этом 11 декабря написал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в ближайшее время в Париже состоится конференция по поддержке Украины.
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"Обсудили реализацию нашей десятишаговой формулы мира, сотрудничество по обороне и энергетической стабильности Украины", – написал Зеленский.
Предварительный разговор президентов
Зеленский сообщил, что также общался с Макроном 21 ноября. Они обсудили стабильность энергосистем и демилитаризацию Запорожской АЭС. Кроме того, президенты общались о том, как обеспечить энергетическую стабильность Украины и защитить критическую инфраструктуру от воздушных атак.
Благодарю господина Макрона за готовность поддержать защиту наших энергетических объектов, – отметил Зеленский.
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