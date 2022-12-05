По словам Макрона, российский диктатор затаил обиду на Запад. Французский лидер считает, что это все якобы из-за попыток уничтожить Россию.

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Макрон снова высказался о России

Вероятно, своего рода обиду видел в глазах Путина. Это касается последних десятилетий и западного мира. Обида на США и ЕС очень важна. И ощущение, что наша цель – уничтожить Россию. Я не верю, что это наша цель. Это никогда не было целью Франции,

– заявил Макрон.

Президент Франции отметил, что русский народ "нужно уважать" из-за культурных и исторических связей.

"Русский народ – это великий народ с большой историей. И его цель и его, возможно, судьба заключались в том, чтобы восстановить империю", – добавил Макрон.

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