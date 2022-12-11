Про це 11 грудня написав президент України Володимир Зеленський. Він зазначив, що незабаром у Парижі відбудеться конференція з підтримки України.

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"Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", – написав Зеленський.

Попередня розмова президентів

Зеленський повідомив, що також спілкувався з Макроном 21 листопада. Вони обговорили стабільність енергосистем та демілітаризацію Запорізької АЕС. Крім цього, президенти спілкувалися про те, як забезпечити енергетичну стабільність України та захистити критичну інфраструктуру від повітряних атак.

Дякую пану Макрону за готовність підтримати захист наших енергетичних об'єктів, – зазначив Зеленський.

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