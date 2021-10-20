Президентка Єврокомісії дорікнула Росії через різке зростання ціни на газ

Одним з факторів, які призвели до зростання цін на газ, є поведінка російського "Газпрому". Наразі Європа є надто залежною від імпорту цього пального

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що світ відновлюється після глобальної пандемії коронавірусу. Політикиня наголосила, що попит на енергію зростає.

Зауважте Все через Росію: Румунія закликає ЄС допомогти Молдові впоратися з газовою кризою

Спершу жителі Північної півкулі пережили надзвичайно холодну зиму. Згодом – надзвичайно сухе літо.

Вражені були усі країни світу, незалежно від енергетичної та кліматичної політики країн або від устрою ринку електроенергії.

За словами фон дер Ляєн, в Азії ціни є навіть вищими, аніж у Європі. Водночас європейська ситуація має у собі щось особливе.

Хоча "Газпром" виконував свої довгострокові контракти, він не відповів на зростання попиту, як це відбувалося минулими роками,

– наголосила фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії зауважила, що Європа є надто залежною від газу. Вразливою її робить те, що вона імпортує 90% газу від загального споживання.

За словами політикині, відповідь полягає у диверсифікації постачальників. Водночас на ситуацію впливає також класифікація газу як перехідного пального і, що особливо важливо, прискорення переходу до чистої енергії.

"Європейський Зелений курс є основою європейського енергетичного суверенітету у 21-му столітті, на середню та довгострокову перспективу", – наголосила фон дер Ляєн.

Заява прем'єра Польщі