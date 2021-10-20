Президент Еврокомиссии упрекнула Россию из-за резкого роста цены на газ

Одним из факторов, которые привели к росту цен на газ, является поведение российского "Газпрома". Сейчас Европа слишком зависима от импорта этого топлива.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что мир восстанавливается после глобальной пандемии коронавируса. Политик подчеркнула, что спрос на энергию растет.

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Сначала жители Северного полушария пережили чрезвычайно холодную зиму. Затем – чрезвычайно сухое лето.

Поражены были все страны мира, независимо от энергетической и климатической политики стран или от устройства рынка электроэнергии.

По словам фон дер Ляйен, в Азии цены даже выше, чем в Европе. В то же время европейская ситуация имеет в себе что-то особенное.

Хотя "Газпром" выполнял свои долгосрочные контракты, он не ответил на рост спроса, как это происходило в прошлые годы,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии отметила, что Европа слишком зависима от газа. Уязвимой ее делает то, что она импортирует 90% газа от общего потребления.

По словам политика, ответ заключается в диверсификации поставщиков. В то же время на ситуацию влияет также классификация газа как переходного горючего и, что особенно важно, ускорение перехода к чистой энергии.

"Европейский Зеленый курс является основой европейского энергетического суверенитета в 21-м веке, на среднюю и долгосрочную перспективу", – подчеркнула фон дер Ляйен.

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