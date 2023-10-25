Росія на чолі з Путіним не має майбутнього: чи замислюються росіяни над зміною "президента"

Немає сумнівів, що російські еліти розуміють безперспективність курсу, обраного Путіним після початку повномасштабного вторгнення. Однак поки що кремлівський диктатор намагається утримувати владу в своїх руках.

Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Чаленко. На його думку, напередодні виборів Путін змушений боротися за те, щоб його легітимність справді схвалювала більшість росіян.

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Чому президентські вибори важливі для Путіна

Кілька місяців тому речник Кремля Дмітрій Пєсков обмовився, що вибори в Росії – це не вияв демократії, а форма бюрократії. Проте Путіну все одно важливо мати "народну" легітимність.

"На сьогодні диктатору немає, чим похвалитися перед громадянами. Ця ситуація є діаметрально протилежною до тієї, що була в Росії після анексії Кримського півострову (коли у Путіна виросли рейтинги – 24 Канал)", – наголосив політолог.

Зараз російська пропаганда розповідає про боротьбу із всесвітнім злом у вигляді "колективного Заходу". Раніше Кремль намагався подати росіянам як перемогу нелегітимне "приєднання" до Росії 4 українських областей, але це не спрацювало, через розмиті завдання Росії у війні.

Коли завершиться "епоха Путіна"

Раніше путінський ставленик у Чечні Рамзан Кадиров заявляв про те, що Росії не потрібно проводити вибори, адже підтримка Путіна є беззаперечною. Перед тим з аналогічними заявами виступали й інші чиновники, зокрема й незадовго після припинення заколоту Пригожина. Імовірно, такі слова від підконтрольних Кремлю осіб є свідченням того, що напередодні виборів Путін не дуже впевнено себе почуває.

Підпільна соціологія показує, що в цілому росіяни готові до відходу Путіна та приходу до влади його наступника. Однак сам диктатор воліє натомість керувати Росією до 2036 року, а це невигідно для Росії як держави.

"Як ми пам’ятаємо, західні лідери не соромляться називати Путіна диктатором, а його режим, відповідно, диктатурою. І якщо він лишатиметься при владі й надалі, на Росію чекає міжнародна ізоляція навіть після завершення війни", – наголосив Чаленко.

Ігор Чаленко про настрої в Росії напередодні президентських виборів: дивіться відео

Росія не має майбутнього під керівництвом Путіна. Через це впливові на прийняття рішень росіяни можуть замислитись над тим, чи не завершити епоху Путіна у 2024 році.

Поки що цю ідею не підтримує більшість росіян, але диктатор вже зараз змушений із нею боротися – зокрема, і репресіями проти тих, хто його не підтримує.

Що відбувається в Росії "до виборів"