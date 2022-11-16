Пригожин – це путінський проєкт, – російський політолог пояснив, яка його найбільша помилка

Тривалий час здавалося, що "кухар Путіна" та власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин і сам планує сісти у крісло президента Росії, адже він бере дуже активну участь у політичному житті країни-агресорки, зокрема й у контексті війни проти України.

Пригожин не такий самостійний, як здається

Однак якщо ще кілька днів тому усе виглядало так, ніби Пригожин вирушив у самостійне плавання і намагається застовпити за собою якесь політичне майбутнє на момент, коли чинний режим впаде, то зараз ситуація змінилася. Про це 24 каналу розказав російський політолог Аббас Галлямов.

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За його словами, після показової страти вагнерівцями завербованого ув'язненого з'являється підозра, що рівень його самостійності дуже перебільшений. Тобто насправді Пригожин може бути путінським проєктом, спрямованим на залякування еліт, які можуть відірватися від режиму та почати діяти без прив'язки до нього.

Страта, під час якої, нагадаємо, росіянину розбили голову кувалдою і зняли це на відео, грає проти інтересів самого Пригожина. Адже якби він думав про серйозне політичне майбутнє, то мав би максимізувати свої можливості, укладати угоди з елітами.

Він має бути прийнятним та рукопотискальним для всіх, а з таким відморозком ніхто не захоче мати справу,

– підкреслив Галлямов.

Натомість унаслідок таких дій Пригожин ризикує залишитися одинаком. А бувши одинаком прийти до влади в країні чи навіть просто втриматися на плаву в момент турбулентності, який наближається – надзвичайно важко, і навряд чи у нього це вийде.

Російське суспільство не оцінило публічну страту

Але страта псує образ Пригожина не лише в очах еліт. З погляду населення Росії те, що він зробив, дуже різко обмежило його можливості щодо обрання президентом людьми.

Адже навіть якщо вони погоджуються з тими цілями, які озвучує Пригожин, переважна більшість обивателів – це все-таки цивільні, мирні люди. І таке середньовіччя як удар кувалдою по голові, та ще й під запис, не сподобається людям. Вони не захочуть, щоб такі політики представляли їхні інтереси. Тобто свої можливості виграти на виборах "кухар" сильно мінімізував.

Пригожин діє не у власних інтересах

Виходить, що Пригожин діє проти власних довгострокових інтересів, а це, звичайно, змушує сумніватися у тому, що він самостійний гравець. Якби він був таким, то намагався б збільшити свої вигоди, але замість цього зменшує їх. Отже, він, ймовірно, діє в інтересах когось іншого.

На думку Галлямова, зараз "стеля" Пригожина – це бути виконавцем волі диктатора. Він має мінімальні шанси очолити країну. Таке може статися лише якщо Путін сам його обере, підпише якийсь документ про його призначення. Тоді, можливо, якийсь час Пригожин і протримається при владі.

Однак причин робити це у Путіна немає, адже у такій ситуації диктатор збільшить ризики для себе ж. Тому це – вкрай малоймовірний варіант, а самостійно Пригожин до влади не прийде, оскільки занадто велика кількість людей буде активно грати проти нього.

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Що відомо про страту колишнього ув'язненого вагнерівцями