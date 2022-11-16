Пригожин – это путинский проект, – российский политолог объяснил, какая его самая большая ошибка

Долгое время казалось, что "повар Путина" и владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и сам планирует сесть в кресло президента России, ведь он активно участвует в политической жизни страны-агрессора, в том числе и в контексте войны против Украины.

Пригожин не так самостоятелен, как кажется

Однако если еще несколько дней назад все выглядело так, будто Пригожин отправился в самостоятельное плавание и пытается застолбить за собой какое-нибудь политическое будущее на момент, когда действующий режим рухнет, то сейчас ситуация изменилась. Об этом 24 канала рассказал российский политолог Аббас Галлямов.

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По его словам, после показательной казни вагнеровцами завербованного заключенного появляется подозрение, что уровень его самостоятельности очень преувеличен. То есть на самом деле Пригожин может быть путинским проектом, направленным на устрашение элит, которые могут оторваться от режима и начать действовать без привязки к нему.

Казнь, во время которой, напомним, россиянину разбили голову кувалдой и сняли это на видео, играет против интересов самого Пригожина. Ведь если бы он думал о серьезном политическом будущем, то должен максимизировать свои возможности, заключать соглашения с элитами.

Он должен быть приемлемым и рукопожатичным для всех, а с таким отморозком никто не захочет иметь дело,

– подчеркнул Галлямов.

В результате таких действий Пригожин рискует остаться одиночкой. А будучи одиночкой прийти к власти в стране или даже просто удержаться на плаву в приближающийся момент турбулентности – чрезвычайно трудно, и вряд ли у него это получится.

Российское общество не оценило публичную казнь

Но казнь портит образ Пригожина не только в глазах элит. С точки зрения населения России то, что он сделал, очень резко ограничило его возможности по избранию президентом людьми.

Ведь даже если они соглашаются с теми целями, которые озвучивает Пригожин, подавляющее большинство обывателей – это все-таки гражданские, мирные люди. И такое средневековье как удар кувалдой по голове, да еще под запись, не понравится людям. Они не захотят, чтобы подобные политики представляли их интересы. То есть свои возможности выиграть на выборах "повар" сильно минимизировал.

Пригожин действует не в собственных интересах

Выходит, что Пригожин действует против собственных долгосрочных интересов, а это, конечно, заставляет сомневаться в том, что он самостоятельный игрок. Будь он таким, то пытался бы увеличить свои выгоды, но вместо этого уменьшает их. Следовательно, он, вероятно, действует в интересах кого-нибудь другого.

По мнению Галлямова, сейчас "потолок" Пригожина – это быть исполнителем воли диктатора. У него есть минимальные шансы возглавить страну. Такое может произойти только если Путин сам его выберет, подпишет документ о его назначении. Тогда, возможно, некоторое время Пригожин и продержится у власти.

Однако причин делать это у Путина нет, ведь в такой ситуации диктатор увеличит риски для себя. Поэтому это крайне маловероятный вариант, а самостоятельно Пригожин к власти не придет, поскольку слишком большое количество людей будет активно играть против него.

Полный стрим с Аббасом Галлямовым: смотрите видео

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