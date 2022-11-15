Это подчеркивают в Институте по изучению войны. Составители отчета вспомнили момент с казнью дезертира из ЧВК "Вагнера", а также рассказали, почему россияне это поддержали.
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Пригожина уже сравнивают со Сталиным
Напомним, накануне по сети разлетелось видео с казнью одного из бойцов ЧВК "Вагнера" Евгения Нужина. Пригожин это поддержал и осудил дезертира, назвав его изменником российского народа.
По словам составителей отчета, российские националисты в большинстве своем поддержали это публичное наказание. Более того, они отмечают, что Пригожин просто применяет меры, которые дисциплинировали бы бойцов.
Не обошлось и без упоминаний о "вождях". Так, военные блогеры сравнили этот случай с "героической" казнью Иосифом Сталиным революционера-марксиста Льва Троцкого, сбежавшего из большевистской России. И такие параллели делают из Пригожина еще большего народного героя. В частности, среди тех, кто привержен к репрессивной машине Сталина.
Влияние Пригожина только растет
В Институте отметили, что участие в российском вторжении делает Пригожина еще более влиятельным. Это даже вызывало озабоченность у одного из военных блогеров. Мол, интеграция наемников из ЧВК "Вагнера" в российское общество – "разрушение даже иллюзий законности и соблюдение прав в путинской России".
Более того, "повар Путина" продолжает усиливать власть ЧВК "Вагнера". К примеру, в том же Петербурге, пока российские силовики "спят". И эти беспокойства не безосновательны. Так, Пригожин обратился в генпрокуратуру ФСБ с просьбой. В ней он призвал начать расследование в отношении госизмены губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Причиной тому стал отказ в разрешении на строительство Центра Вагнера в городе.
Пригожин ищет способы стать к власти
- Начнем с того, что "повар Путина" формирует военные структуры в областях, граничащих с Украиной. Это он делает для защиты от возможного наступления со стороны нашего государства.
- Заметим, что экс-генерал армии США Бен Ходжес рассказал, что ожидает Россию после ее распада. По его словам, этот момент уже ждут Кадыров и Пригожин. Они мечтают о том, чтобы у каждого было по собственной армии.
- Военный эксперт Олег Жданов добавил, что Пригожину нужна любая победа в войне против Украины. Он нуждается в этом особенно остро, чтобы иметь возможность выдвигать ультиматумы Путину.
- Между тем, по словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, вагнеровцев используют для того, чтобы протиснуть оборону ВСУ. Он заметил, что враги стремятся сломать ход контрнаступления. Для этого они пытаются либо взять Бахмут, либо отбить несколько населенных пунктов.
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