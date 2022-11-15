Это подчеркивают в Институте по изучению войны. Составители отчета вспомнили момент с казнью дезертира из ЧВК "Вагнера", а также рассказали, почему россияне это поддержали.

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Пригожина уже сравнивают со Сталиным

Напомним, накануне по сети разлетелось видео с казнью одного из бойцов ЧВК "Вагнера" Евгения Нужина. Пригожин это поддержал и осудил дезертира, назвав его изменником российского народа.

По словам составителей отчета, российские националисты в большинстве своем поддержали это публичное наказание. Более того, они отмечают, что Пригожин просто применяет меры, которые дисциплинировали бы бойцов.

Не обошлось и без упоминаний о "вождях". Так, военные блогеры сравнили этот случай с "героической" казнью Иосифом Сталиным революционера-марксиста Льва Троцкого, сбежавшего из большевистской России. И такие параллели делают из Пригожина еще большего народного героя. В частности, среди тех, кто привержен к репрессивной машине Сталина.

Влияние Пригожина только растет

В Институте отметили, что участие в российском вторжении делает Пригожина еще более влиятельным. Это даже вызывало озабоченность у одного из военных блогеров. Мол, интеграция наемников из ЧВК "Вагнера" в российское общество – "разрушение даже иллюзий законности и соблюдение прав в путинской России".

Более того, "повар Путина" продолжает усиливать власть ЧВК "Вагнера". К примеру, в том же Петербурге, пока российские силовики "спят". И эти беспокойства не безосновательны. Так, Пригожин обратился в генпрокуратуру ФСБ с просьбой. В ней он призвал начать расследование в отношении госизмены губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Причиной тому стал отказ в разрешении на строительство Центра Вагнера в городе.

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