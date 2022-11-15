На цьому наголошують в Інституті з вивчення війни. Укладачі звіту пригадали момент зі стратою дезертира з ПВК "Вагнера", а також розповіли, чому росіяни це підтримали.

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Пригожина вже порівнюють зі Сталіним

Нагадаємо, напередодні мережею розлетілося відео зі стратою одного з бійців ПВК "Вагнера" Євгена Нужина. Пригожин це підтримав і засудив дезертира, назвавши його зрадником російського народу.

За словами укладачів звіту, російські націоналісти здебільшого підтримали це публічне покарання. Ба більше, вони наголошують, що Пригожин просто вживає заходи, які б дисциплінували бійців.

Не минулося і без згадок про "вождів". Так, військові блогери порівняли цей випадок з "героїчною" стратою Йосипом Сталіним революціонера-марксиста Льва Троцького, котрий втік з більшовицької Росії. І такі паралелі роблять з Пригожина ще більшого народного героя. Зокрема серед тих, хто прихильний до репресивної машини Сталіна.

Вплив Пригожина лише росте

В Інституті зауважили, що участь у російському вторгненні робить Пригожина ще більш впливовим. Це навіть викликало стурбованість в одного з військових блогерів. Мовляв, інтеграція найманців з ПВК "Вагнера" у російське суспільство – "руйнування навіть ілюзій законності та дотримання прав у путінській Росії".

Ба більше, "кухар Путіна" продовжує посилювати владу ПВК "Вагнера". Наприклад, у тому ж Петербурзі, поки російські силовики "сплять". І ці занепокоєння не безпідставні. Так, Пригожин звернувся до генпрокуратури ФСБ з проханням. У ньому він закликав розпочати розслідування щодо держзради губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова. Причиною цього стала відмова у дозволі на будівництво Центру Вагнера у місті.

Пригожин шукає способи стати до влади

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