Про це 24 каналу розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, вагнерівці дійсно серйозно підготовлені, мають краще екіпірування. Однак за більш ніж 8 місяців з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ добряче їх перемололи. Тому вагнерівці й змушені набирати у свою команду зеків.

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Але все одно треба ставитися до них серйозно. Лишилися достатньо потужні підрозділи, які дуже добре підготовлені. Наші з ними мали справу. Можуть підтвердити, що в них непогана підготовка, зовсім інше екіпірування, одяг тощо,

– зазначив Гайдай.

Що роблять вагнерівці на Луганщині

Як наголошує Гайдай, і на Луганщині, і на Донеччині вагнерівців використовують для вузьких завдань та точкових операцій. Переважно вони мають хоча б десь продавити оборону, щоб розвинути успіх. До прикладу, зараз багато з них воює поблизу Бахмута.

Це – серйозне угруповання. Але українські військові продовжують знищувати вагнерівців та беруть їх в полон.

Зараз така ситуація, коли вони намагаються зламати хід контрнаступу ЗСУ. Їм потрібна хоча б якась перемога. Там взяти Бахмут або відбити 1 – 2 населені пункти. Але скоро друге дихання закінчиться, і ми побачимо зовсім іншу картину на полі бою,

– підкреслив Гайдай.

Гайдай пояснив, що роблять вагнерівці на Луганщині: дивіться відео

Додамо, як наголосив Сергій Гайдай, українські військові продовжують просуватися в Луганській області. Вони щодня звільняють приблизно по 500 метрів окупованої території. А зовсім скоро можна буде чекати ще кращих новин від Генштабу на цьому напрямку.

Окупанти встигли підготуватися на Луганському напрямку. Вони обладнали оборону, а також їм регулярно підвозять мобілізованих. Хоч "мобіки" не дуже підготовлені, але все одно мають зброю.

Цікаво, що від початку жовтня ЗСУ вже звільнили 9 населених пунктів на Луганщині.