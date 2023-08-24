Збіг або чіткий план? У Білорусі перед смертю Пригожина розібрали третину табору вагнерівців

Напередодні стало відомо, що в авіакатастрофі загинув Євгєній Пригожин. Тепер же стало відомо, що у Білорусі триває демонтаж табору його найманців з ПВК "Вагнера" у населеному пункті Ціль.

Задля справедливості слід розуміти, що демонтаж цього табору розпочався 1 серпня. Але максимально активно за нього взялися ближче до 23 серпня, пишуть місцеві моніторингові канали, передає 24 Канал.

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Кількість наметів скоротилася на третину

Журналісти "Радіо Свобода", вивчаючи супутникові знімки, зауважили, що з 273 наметів прибрали 101 станом на 23 серпня. Деякі кадри демонструють, що після демонтажу залишилися дерев'яні нари.

Проєкт "Бєларускі Гаюн", який моніторить військову активність у Білорусі, каже, що з 28 липня по 15 серпня розібрали приблизно 35 наметів.

23 серпня, коли стало відомо про загибель Пригожина, в околицях табору фіксували перебої у роботі інтернету.

Повернімося до підрахунків журналістів. Вони зауважили, що у північній частині табору розташовано орієнтовно 129 наметів. З них демонтували 65. Якщо говорити про західну, то з 64 наметів розібрали 27, а у центральній – 9 з 80.



У населеному пункті Ціль скоротився табір вагнерівців / Супутникові знімки

Розібрали табір, але не вивезли техніку

Аналітики з "Беларускі Гаюн" зауважили, що якщо демонтували третину польового табору, то це означає, що він міг скоротитися на 2 тисячі бійців. Це якщо припускати, що у кожному наметі було по 20 осіб. Утім, слід розуміти, що частину з них використовували для господарських потреб.

Що може означати демонтаж табору

Передовсім слід розуміти, що доля найманців ПВК "Вагнера" та їхнього табору після смерті Пригожина невизначена. Водночас у "Беларускі Гаюн" зазначають, що кількість техніки у населеному пункті Ціль практично не змінилася.

Це означає, що якщо найманців таки перевозять до Росії, то повністю закривати польовий табір ніхто не планує. Спостерігачі кажуть, що підтверджує цю гіпотезу реєстрація двох юридичних осіб, пов'язаних з "кухарем Путіна". Останню зареєстрували 4 серпня.

Водночас не фіксували рейсів найманців з Білорусі до Африки. Також у спостерігачів відсутня інформація щодо того, що їх перекидають з території Росії.

Але є цікавий момент. Скоротилася пропаганда про те, що найманці передають "унікальний бойовий досвід" збройним силам Білорусі. Як зазначають у "Беларускі Гаюн", висвітлення цієї теми пропагандистськими ЗМІ має хвилеподібний характер.

Спочатку було багато повідомлень про найманців. Тепер же їх фактично не згадують. Для розуміння, востаннє міноборони Білорусі згадувало тренування ПВК "Вагнера" та збройних сил 30 липня. І це при тому, що наявні дані свідчать про те, що тренування тривають.

Спостерігачі припускають, що можливі такі сценарії перебігу подій:

діяльність найманців повністю згорнуть (ліквідують польовий табір у Цілі, закриють юросіб і виведуть найманців і техніку);

продовжать роботу ПВК "Вагнера", але вже під новим керівництвом (незрозуміло яким та як усе це працюватиме);

передадуть структуру ПВК "Вагнера" під керування режиму Лукашенка (у "Беларускі Гаюн" вважають, що теоретично це можливо, але реалізувати може бути складно через відсутність ресурсів для утримання найманців).

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Вагнерівці покидають Білорусь

Це в коментарі "УП" підтвердив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, прикордонники та розвідка фіксують, що найманці покидають територію Білорусі.

Він зауважив, що останнім часом певний відтік вагнерівців спостерігали. А після новин про загибель Пригожина його темпи можуть пришвидшитися.

Ми фіксуємо, що кількість представників ПВК "Вагнера" в Білорусі за останній час зменшилася. І така ситуація була ще до вчорашнього дня. Тому, як і раніше, вони не становлять значної загрози нашій країні,

– підкреслив він.

Демченко констатував, що відтік найманців триває. А після смерті Пригожина їхнє перебування на території Білорусі під питанням.