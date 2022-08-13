Процес вербування добровольців у регіонах росії на війну в Україні не надто вдалий: аналіз ISW

окупанти з усіх сил намагаються поповнити запаси свого війська. Для цього проводять не лише приховану мобілізацію, а й набирають добровольців. З останнім в загарбника не все так гладко.

Про це свідчать дані аналітиків з Інституту з вивчення війни. Там зауважили, що ворог, який щоденно зазнає чималих втрат, намагається набрати все нових і нових бійців.

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Добровольців набирають у регіонах

Так, республіки Дагестан і Калмикія оголосили про проведення набору добровольців ще у червні. Вони мали поповнити стрілецькі та мотострілецькі полки. Водночас додаткової інформації щодо успіхів набору там не повідомили. Як зауважили аналітики, це може свідчити про провал відповідної спроби.

Але і це ще не все. Також спостерігається невідповідність в озвучених даних. Наприклад, у Республіці Татарстан повідомляли, що вдалось зібрати 300 добровольців і визначити 400 потенційних. Це цифри станом на 23 червня. Водночас офіційні особи там намагались з усіх сил рекламувати контрактну службу.

Аналітики спостерігають непослідовність звітів з Татарстану. Там зауважили, що не збігаються терміни вербування та відправлення бійців до України. Тож не виключається, що на фронт посилають лише невеликі групи добровольців, які підписують контракти.

Вербування не приносить результатів

Про успішне завершення набору добровольців повідомили й у Карелії. Там зазначили, що цього вдалось досягнути 15 липня. Водночас розслідування свідчить про те, що в регіоні не припиняється набір до батальйонів. Згідно з припущеннями, на цей крок ідуть, щоб поповнити втрати.

Що стосується Челябінської області, то там повідомляли про 514 добровольців. Їх поділили на два батальйони. Невдовзі ж з'явилась інформація про те, що лише 125 бійців відправили на війну в Україні.

Скромна кількість добровольців, яка вирушає на війну в Україну, свідчить лише про одне: недостатньо інформації. В Інституті з вивчення війни припускають, що майбутні новобранці не до кінця розуміють, на що підписуються. І лише після отримання всіх відомостей відмовляються їхати на війну в Україні.

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