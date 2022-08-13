Процесс вербовки добровольцев в регионах россии на войну в Украине не слишком удачен: анализ ISW

оккупанты изо всех сил пытаются пополнить запасы своего войска. Для этого проводят не только скрытую мобилизацию, но и набирают добровольцев. С последним у захватчика не все так гладко.

Об этом свидетельствуют данные аналитиков из Института по изучению войны. Там отметили, что враг, ежедневно терпящий немалые потери, пытается набрать все новых и новых бойцов.

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Добровольцев набирают в регионах

Так, республики Дагестан и Калмыкия объявили о проведении набора добровольцев еще в июне. Они должны были пополнить стрелковые и мотострелковые полки. В то же время, дополнительной информации об успехах набора там не сообщили. Как отметили аналитики, это может свидетельствовать о провале соответствующей попытки.

Но это еще не все. Также наблюдается несоответствие в озвученных данных. К примеру, в Республике Татарстан сообщали, что удалось собрать 300 добровольцев и определить 400 потенциальных. Это цифры по состоянию на 23 июня. В то же время официальные лица там пытались изо всех сил рекламировать контрактную службу.

Аналитики наблюдают непоследовательность отчетов по Татарстану. Там отметили, что не совпадают сроки вербовки и отправки бойцов в Украину. Не исключается, что на фронт посылают лишь небольшие группы добровольцев, подписывающих контракты.

Вербовка не приносит результатов

Об успешном завершении набора добровольцев сообщили и в Карелии. Там отметили, что этого удалось достичь 15 июля. В то же время, расследование свидетельствует о том, что в регионе не прекращается набор к батальонам. Согласно предположениям, на этот шаг идут, чтобы восполнить потери.

Что касается Челябинской области, то там сообщали о 514 добровольцах. Их разделили на два батальона. Вскоре появилась информация о том, что только 125 бойцов отправили на войну в Украине.

Скромное количество добровольцев, отправляющихся на войну в Украину, свидетельствует лишь об одном: недостаточно информации. В Институте по изучению войны предполагают, что будущие новобранцы не до конца понимают, на что подписываются. И только после получения всех сведений, отказываются ехать на войну в Украине.

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