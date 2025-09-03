На Прикарпаття у ніч на 3 вересня Росія здійснила комбіновану атаку. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури.

Працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.

Що відомо про атаку на Прикарпаття?

Попередньо, унаслідок російської атаки ніхто не постраждав.

Але після удару по об'єкту інфраструктури виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків дій ворога.

Вдячність нашим воїнам за захист і всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Вчергове наголошую – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе, своїх рідних і близьких!

– закликала Світлана Онищук.

