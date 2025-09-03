3 вересня, 07:58
На Прикарпатті окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури
Основні тези
- На Прикарпатті Росія здійснила комбіновану атаку, вдаривши по об'єкту інфраструктури, що спричинило пожежу.
- Ніхто не постраждав.
На Прикарпаття у ніч на 3 вересня Росія здійснила комбіновану атаку. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури.
Працювали сили ППО. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Івано-Франківської ОВА Світлану Онищук.
Дивіться також Росія вкотре масовано атакувала Україну з повітря: що відомо про наслідки
Що відомо про атаку на Прикарпаття?
Попередньо, унаслідок російської атаки ніхто не постраждав.
Але після удару по об'єкту інфраструктури виникла пожежа. Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків дій ворога.
Вдячність нашим воїнам за захист і всім службам, які працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Вчергове наголошую – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Бережіть себе, своїх рідних і близьких!
– закликала Світлана Онищук.
Які наслідки атаки по Україні?
- Вночі у Києві та області також лунали вибухи. Фіксували падіння уламків, загоряння, пошкодження авто.
- Російські БпЛА завдали руйнувань цивільній інфраструктурі в Луцьку. Знищено два гаражі, господарську споруду та вантажний автомобіль.
- Ворог декілька разів атакував Хмельницький. Сталися пожежі, пошкоджено вікна у будинках.
- Під атакою також була Знам'янська громада на Кіровоградщині. Там постраждали люди, пошкоджено житлові будинки, є проблеми з електропостачанням. Згодом стало відомо, що під атакою була й залізниця, затримано низку рейсів.