П’яний прикордонник з Мукачівського загону відкрив стрілянину на службі

У мережі з'явилася інформація, що у ніч на 16 лютого, прикордонник з Мукачівського загону відкрив стрілянину на службі у військовому містечку "Велика Паладь".

Пресслужба Мукачівського прикордонного загону у коментарі 24 Каналу підтвердила інформацію про цей інцидент. Там розповіли деталі з цього приводу.

Дивіться також На Закарпатті чоловіки замаскувалися під траурний кортеж і хотіли втекти за кордон

Що відомо про стрілянину

Згідно з оприлюдненою інформацією, сьогодні вночі у ВІПС "Велика Паладь" молодший сержант під час чергування відкрив вогонь у котельні, здійснивши 30 пострілів з АК-74. Факт інциденту підтвердили у пресслужбі Мукачівського прикордонного загону.

Подія мала місце. Керівництвом загону по даному факту призначено службове розслідування,

– розповіли там.

Також зазначили, що постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту немає. Водночас підтвердили інформацію про те, що прикордонник під час служби перебував у стані алкогольного сп'яніння. Попередньо, у його крові виявили 2.15 проміле.

До слова, минулого року на Закарпатті прикордонник застрелив 39-річного чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. У ДБР повідомляли, що підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.