Дітей ховають від евакуації: у Торецьку ворог поранив хлопця, сім'я якого відмовилася виїхати

На Донеччині батьки ховають дітей від евакуації. Зокрема, в Авдіївці правоохоронці продовжують шукати малечу, аби врятувати.

Мирні жителі, які залишаються в зоні бойових дій, продовжують зазнавати поранень внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, в Торецьку постраждав 15-річний підліток.

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В Авдіївці батьки ховають дітей від евакуації

В Авдіївці тривають пошуки дітей, які перебувають у місті. За даними поліції, чотирьох переховують батьки, які відмовляються евакуюватися.

Двох маленьких українців, на щастя, вже знайшли "Білі Янголи". Наразі вони переконують родину покинути місто.

Крім того, під час останнього рятувального рейсу, поліцейські евакуювали з міста подружжя зі 100-річного будинку й відвідали волонтерський пункт, який допомагає місцевим жителям,

– розповіли в МВС.

Поліція закликає батьків не ризикувати життям своїх дітей. Звернутися за допомогою щодо евакуації з Авдіївки до групи "Білий Янгол" можна:

зателефонувавши за телефоном 066-56-19-102;

прийшовши у волонтерський пункт, який діє в місті.

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У Торецьку внаслідок обстрілу постраждав хлопець

За інформацією Суспільне, в Торецьку внаслідок обстрілу 8 квітня зазнав поранення 15-річний підліток. Про це повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Медведєва.

8 квітня о 15:00 внаслідок артилерійського обстрілу росіянами Торецька зазнав поранення 15-річний хлопець, котрий грав разом зі своїм другом,

– розповіла Мєдвєдєва.

Вона додала, що друг пораненого хлопця, не постраждав. Руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди.

У Торецькій МВА зазначили, що раніше з цією сім'єю спілкувалися щодо евакуації. Однак батьки підлітка відмовились виїжджати. Після атаки у хлопця діагностували осколкове поранення ока.

В Торецькій міській територіальній громаді від початку повномасштабного вторгнення росіян загинули 79 людей, а 199 – зазнали поранень.

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З понад 20 населених пунктів Донеччини примусово евакуюють дітей

В Мінреінтеграції 4 квітня заявили, що члени Коордштабу одноголосно підтримали рішення Донецької ОВА про оголошення обов'язкової евакуації 126 дітей із 21 населеного пункту Донеччини. Мовиться про міста та села, де безпекова ситуація залишається критичною.

У міністерстві пояснили, що: