Пріоритетна ціль на "Оленьї" та мета масованої атаки дронів на Україну: зведення від Світана

Вночі 31 липня російські дрони масовано атакували Україну, основним напрямком удару стала Київщина. Ця ворожа атака мала конкретне завдання.

Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у зведенні для 24 Каналу звернув увагу на тактику, яка була застосована Росією під час дронової атаки.

До речі Основна ціль – Київщина: в мережі опублікували орієнтовний маршрут "Шахедів"

Масована атака "Шахедів" на Україну

Світан зауважив, що атака "Шахедами" відбувалася у декілька хвиль, до того ж вони йшли із різних азимутів. Також БпЛА кружляли довкола Києва.

Судячи із тактики, основне завдання у цих "Шахедів" стояло – "засушити" нашу систему протиповітряної оборони,

– заявив полковник запасу.

За його словами, росіяни знали, що ми отримали партії ракет малої та середньої дальності для систем ППО. І якась частина ракет могла бути використана на збиття цих дронів. Не виключено, що після таких атак може бути удар крилатими ракетами.

Удар по аеродрому "Оленья" в Росії

Полковник запасу нагадав, що стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 несе небезпечну ракету Х-22 з великим круговим відхиленням. У цієї ракети надзвукова швидкість і перехопити її практично неможливо – лише з допомогою ЗРК Patriot чи SAMP/T.

Ту-22 як носії цих ракет – це пріоритетна ціль,

– наголосив Світан.

А внаслідок удару по аеродрому "Оленья" 25 липня, зауважив він, були пошкоджені одразу 2 бомбардувальники, що підтвердили в ГУР Міністерства оборони України.

Пожежа на заводі "НВО автоматики" в Росії

Світан зазначив, що з електронікою в Росії завжди було погано. Тому для ворога дуже важливі заводи з виробництва електроніки.

Їх лише декілька, не набереться навіть десяти основних заводів, які можуть виготовляти електроніку,

– зауважив полковник запасу.

За його словами, дуже важливі не стільки заводи, а цехи. А внаслідок пожежі 30 липня було знищено 2 цехи, які виробляють мікроелектроніку для ракет.

Він додав, що механізмів виконання такого завдання є багато: безпосередній вхід на територію або робота FPV-дронами.