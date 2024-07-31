Приоритетная цель на "Оленье" и задача массированной атаки дронов на Украину: сводка от Свитана

Ночью 31 июля российские дроны массированно атаковали Украину, основным направлением удара стала Киевщина. Эта вражеская атака имела конкретную задачу.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в сводке для 24 Канала обратил внимание на тактику, которая была применена Россией во время дроновой атаки.

Кстати Основная цель – Киевщина: в сети опубликовали ориентировочный маршрут "Шахедов"

Массированная атака "Шахедов" на Украину

Свитан заметил, что атака "Шахедами" происходила в несколько волн, к тому же они шли с разных азимутов. Также БПЛА кружили вокруг Киева.

Судя по тактике, основная задача у этих "Шахедов" стояла – "засушить" нашу систему противовоздушной обороны,

– заявил полковник запаса.

По его словам, россияне знали, что мы получили партии ракет малой и средней дальности для систем ПВО. И какая-то часть ракет могла быть использована на сбивание этих дронов. Не исключено, что после таких атак может быть удар крылатыми ракетами.

Удар по аэродрому "Оленья" в России

Полковник запаса напомнил, что стратегический бомбардировщик Ту-22М3 несет опасную ракету Х-22 с большим круговым отклонением. У этой ракеты сверхзвуковая скорость и перехватить ее практически невозможно – только с помощью ЗРК Patriot или SAMP/T.

Ту-22 как носители этих ракет – это приоритетная цель,

– подчеркнул Свитан.

А в результате удара по аэродрому "Оленья" 25 июля, заметил он, были повреждены сразу 2 бомбардировщика, что подтвердили в ГУР Министерства обороны Украины.

Пожар на заводе "НПО автоматики" в России

Свитан отметил, что с электроникой в России всегда было плохо. Поэтому для врага очень важны заводы по производству электроники.

Их всего несколько, не наберется даже десяти основных заводов, которые могут производить электронику,

– отметил полковник запаса.

По его словам, очень важны не столько заводы, а цеха. А в результате пожара 30 июля было уничтожено 2 цеха, которые производят микроэлектронику для ракет.

Он добавил, что механизмов выполнения такой задачи есть много: непосредственный вход на территорию либо работа FPV-дронами.