Напомним, что россияне выпустили по Украине 89 ударных БПЛА. Основным направлением удара стала Киевщина.

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Как двигались "Шахеды" ночью

Российские войска атаковали Украину "Шахедами" с мыса Чауда в Крыму, российского Приморско-Ахтарска и Курской области.

Подавляющее большинство вражеских дронов было направлено на Киевскую область. Также можно увидеть, что часть "Шахедов" ПВО уничтожили на подступах к Хмельницкой области.

Кроме дронов, Россия выпустила по Украине 1 ракету Х-59, которая двигалась в направлении Николаевщины. К счастью, силы ПВО также успешно ее уничтожили.

Обратите внимание! Часть российских "Шахедов" двигалась по территории Беларуси.

Примерный маршрут "Шахедов" ночью 31 июля / Фото из соцсетей

Заметим, что благодаря силам ПВО удалось избежать попаданий "Шахедов" в объекты жилой и критической инфраструктуры. Впрочем, известно о повреждении 13 частных домов в 4 районах Киевщины в результате падения обломков вражеских БПЛА.