Нагадаємо, що росіяни випустили по Україні 89 ударних БпЛА. Основним напрямком удару стала Київщина.

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Як рухалися "Шахеди" уночі

Російські війська атакували Україну "Шахедами" з мису Чауда в Криму, російського Приморсько-Ахтарьска та Курської області.

Переважна більшість ворожих дронів була спрямована на Київщину. Також можна побачити, що частину "Шахедів" ППО знищили на підступах до Хмельницької області.

Окрім дронів, Росія випустила по Україні 1 ракету Х-59, яка рухалася в напрямку Миколаївщини. На щастя, сили ППО також успішно її знищили.

Зверніть увагу! Частина російських "Шахедів" рухалася територією Білорусі.

Приблизний маршрут "Шахедів" уночі 31 липня / Фото з соцмереж

Зауважимо, що силами ППО влучань "Шахедів" в об'єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Втім, відомо про пошкодження 13 приватних будинків в 4 районах Київщини внаслідок падіння уламків ворожих БпЛА.