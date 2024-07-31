Загалом повітряна тривога в регіоні тривала близько 10 годин. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін підтвердив, що лунали вибухи, однак він наголосив, що це працювала ППО.

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Атака дронів на Полтавщину

Як констатував посадовець, на щастя, ніхто не постраждав під час цієї атаки російських безпілотників на Полтавщину.

Наші потужно відпрацювали. Завдяки захисникам, влучань на території області не зафіксовано,

– вказано в повідомленні.

Зверніть увагу! Повітряна тривога на території Полтавської області пролунала ще 30 липня близько 22:12. Відбій жителі регіону почули лише вранці 31 липня о 08:38.

Крім того, у Київській міській військові адміністрації розповідали, що окупанти атакували столичний регіон двома хвилями безпілотників. Перша хвиля була наймасованішою атакою на Україну ударними дронами за весь час широкомасштабної війни.

Протиповітряній обороні вдалось знищити загалом чотири десятки цілей. Влада наголошує, що жоден російський дрон не досягнув мети. За попередньою інформацією, обійшлось без жертв та руйнувань інфраструктури.

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Уночі 31 липня телеграм-пабліки та Повітряні сили також писали про дрони ворога над Сумською, Черкаською, Миколаївською, Кіровоградською, Дніпропетровською та іншими областями. Однак, вочевидь, головною ціллю окупантів була саме столиця.