Про головні події дня станом на 31 липня, втрати противника, наслідки атаки, ситуацію на полі бою – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також "Шахеди" намагаються атакувати Київ: на підступах до столиці працює ППО, чутно вибухи

07:00, 31 липня

У Білорусі піднімали винищувачі

Під час атаки України вночі 31 липня декілька російських" Шахедів" залетіло на територію Білорусі. Через це білоруси мусили підіймати у небо свої винищувачі.

06:59, 31 липня

Наймасованіша атака на Київ

На підступах до Києва знищили понад 30 дронів, це одна з наймасовіших атак за всю війну.

У КМВА повідомили, що у липні це була вже сьома атака Києва ворожими дронами. Для столиці вона також стала наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.

06:57, 31 липня

Тривога через зліт МіГ

Також уночі, близько 02:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.

Повітряні сили попередили про загрозау застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 Кинджал.

06:56, 31 липня

Ворог атакував дронами Україну

Російська армія в ніч на 31 липня атакувала Україну своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, ворожі безпілотники фіксували у Київській області.

Там по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона. Російські дрони знищили ще до того, як вони встигнули дістатися до столиці.

06:05, 31 липня

Російський Курськ зазнав атаки

Цієї ночі неспокійно було у російському Курську, там лунали вибухи. Згодом міссцева влада повідомила, що у Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після "атаки ЗСУ".

04:36, 31 липня

Чи були ввечері вибухи в Києві

Після 23:00 у Києві було чутно вибух. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на Київщині. Втім у КМВА пізніше спростували інформацію про вибух та роботу ППО.