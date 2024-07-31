Про головні події дня станом на 31 липня, втрати противника, наслідки атаки, ситуацію на полі бою – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також "Шахеди" намагаються атакувати Київ: на підступах до столиці працює ППО, чутно вибухи
У Білорусі піднімали винищувачі
Під час атаки України вночі 31 липня декілька російських" Шахедів" залетіло на територію Білорусі. Через це білоруси мусили підіймати у небо свої винищувачі.
Наймасованіша атака на Київ
На підступах до Києва знищили понад 30 дронів, це одна з наймасовіших атак за всю війну.
У КМВА повідомили, що у липні це була вже сьома атака Києва ворожими дронами. Для столиці вона також стала наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.
Тривога через зліт МіГ
Також уночі, близько 02:40 по всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К.
Повітряні сили попередили про загрозау застосування аеробалістичної ракети Х-47М2 Кинджал.
Ворог атакував дронами Україну
Російська армія в ніч на 31 липня атакувала Україну своїми дронами-камікадзе типу "Шахед". Зокрема, ворожі безпілотники фіксували у Київській області.
Там по ворожих цілях працювала протиповітряна оборона. Російські дрони знищили ще до того, як вони встигнули дістатися до столиці.
Російський Курськ зазнав атаки
Цієї ночі неспокійно було у російському Курську, там лунали вибухи. Згодом міссцева влада повідомила, що у Курському районі виникла пожежа на одному з об'єктів після "атаки ЗСУ".
Чи були ввечері вибухи в Києві
Після 23:00 у Києві було чутно вибух. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про роботу ППО на Київщині. Втім у КМВА пізніше спростували інформацію про вибух та роботу ППО.