06:59, 31 липня

На підступах до Києва знищили понад 30 дронів, це одна з наймасовіших атак за всю війну.

У КМВА повідомили, що у липні це була вже сьома атака Києва ворожими дронами. Для столиці вона також стала наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА.