Там по ворожих цілях вже вдруге за кілька годин працювала протиповітряна оборона. Російські дрони знищили ще до того, як вони встигнули дістатися до столиці.

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Що відомо про роботу ППО у Київській області

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко 31 липня о 00:13 повідомив, що в області, на підступах до Києва, ведеться бойова робота засобів ППО по ворожих БпЛА.

Перебувайте в безпеці до відбою тривоги!

– написав генерал.

Про роботу наших захисників неба розповіли і в Київській обласній військовій адміністрації.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – зазначили в КОВА.

Там також закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Варто зазначити, що повітряну тривогу в Київській області оголосили ще 30 липня о 22:56. Спочатку там була загроза балістики, а згодом ворог пустив туди свої "Шахеди".

Пізно ввечері 30 липня в області також лунали вибухи і працювала протиповітряна оборона. Про це повідомляв, як Сергій Попко, так і міський голова Києва Віталій Кличко.

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