Увечері 30 липня тривога в Києві лунає вже вдруге. Раніше злітав МіГ, проте швидко дали відбій. Згодом з'явилася загроза від "Шахедів", але причина тривоги саме в Києві інша.

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Що відомо про вибухи в Києві зараз

Загроза балістики з півночі!

– написали в Повітряних силах о 22:57.

У цей же час оголосили про небезпеку для Києва та області.

Місцева влада про вибухи на Київщині

Сергій Попко, начальник КМВА, закликав пройти до укриттів.

"Повітряна тривога пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння!" – написав він.

Загалом події розвиваються дуже стрімко: одразу після вибухів у передмісті Києва стало відомо і про вибухи на Полтавщині. Також по Україні повно "Шахедів".