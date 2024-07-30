Нині у морі перебувають три російські підводні носії ракет. Про це розповів речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук.

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Росія може здійснити комбіновану атаку

Плетенчук пояснив, що три російські підводні носії ракет можуть мати на борту в загальній кількості до 12 ракет.

Ми постійно готуємося до чергового масованого обстрілу. Тим паче давно його вже не було. Так, якщо ми бачимо в морі носії в певній кількості, зазвичай, це може передувати комбінованому обстрілу. Тому що самостійні атаки крилатих ракет зазвичай не досягають великого успіху. Іноді відсоток збиття їх сягає 100,

– сказав речник ВМС.

За його словами, залишається ймовірність, що це можуть бути навчання, які зазвичай завершуються практичними стрільбами.