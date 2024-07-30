Сейчас в море находятся три российские подводные носители ракет. Об этом рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

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Россия может осуществить комбинированную атаку

Мы постоянно готовимся к очередному массированному обстрелу. Тем более давно его уже не было. Так, если мы видим в море носители в определенном количестве, обычно, это может предшествовать комбинированному обстрелу. Потому что самостоятельные атаки крылатых ракет обычно не достигают большого успеха. Иногда процент сбития их достигает 100,

– сказал Плетенчук.

По его словам, остается вероятность, что это могут быть учения, которые обычно завершаются практическими стрельбами.