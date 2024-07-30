Вечером 30 июля тревога в Киеве звучит уже второй раз. Ранее взлетал МиГ, однако быстро дали отбой. Впоследствии появилась угроза от "Шахедов", но причина тревоги именно в Киеве другая.

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Что известно о взрывах в Киеве сейчас

Угроза баллистики с севера!

– написали в Воздушных силах в 22:57.

В это же время объявили об опасности для Киева и области.

Взрывы слышали в столице и в Белой Церкви – предположительно, они прозвучали в пригороде.

Мониторинговые каналы предположили, что враг стрелял "Искандером" из Воронежской области. Официальной информации от ВС об этом еще нет.

Местные власти о взрывах на Киевщине

Сергей Попко, начальник КГВА, призвал пройти в укрытия.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения!" – написал он.

Виталий Кличко сообщил, что на Киевщине работает ПВО, и призвал не покидать укрытий.

Впоследствии в КГВА добавили: "Информация о взрывах в городе Киеве или о работе сил и средств противовоздушной обороны на территории столицы не соответствуют действительности. Доверяйте исключительно надежным и компетентным источникам информации".

В целом события развиваются очень стремительно: сразу после взрывов в пригороде Киева стало известно и о взрывах на Полтавщине. Ракеты были и на Николаевщине. Также по Украине полно "Шахедов".

Движение ударных БПЛА на 23:21, данные от ВС:

БПЛА на Черниговщине, курс северо-западный.

Несколько групп БПЛА в Шосткинском районе Сумской области, курс на юг.

БПЛА с Полтавщины на Черкасскую и Харьковскую области.

Несколько групп БПЛА из Харьковской области в сторону Полтавской.

БПЛА на Николаевщине в Вознесенском районе.

Есть предупреждение о подготовке россиян к новой массированной атаке

Оккупанты вывели в море ракетоносители. Три подводных носителя ракет могут иметь на борту всего до 12 ракет.

Мы постоянно готовимся к очередному массированному обстрелу. Тем более давно его уже не было. Так, если мы видим в море носители в определенном количестве, обычно, это может предшествовать комбинированному обстрелу. Потому что самостоятельные атаки крылатых ракет обычно не достигают большого успеха. Иногда процент сбития их достигает 100,

– сказал Дмитрий Плетенчук 30 июля.