Тревога была связана с взлётом МиГа.

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Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижегородская область),

– написали в Воздушных силах в 20:08.

К счастью, уже в 20:24 объявили об отбое опасности. О пусках ракет не сообщалось. Некоторые мониторинговые каналы написали, что МиГ передислоцировался.

В то же время на 20:27 отбоя тревоги не было в Харьковской и Ивано-Франковской областях.

Чем опасен МиГ

МиГ-31К является носителем ракет Х-47М2 ""Кинжал", которые быстро долетают в любую точку Украины. Поэтому тревогу, связанную со взлетом этого истребителя, не стоит игнорировать.

Если слышите сигнал тревоги – пройдите в укрытие! Не пренебрегайте своей безопасностью! Во-первых, вы сохраните собственную жизнь и жизнь родных, во-вторых, не будете мешать работать Силам обороны.

И, конечно, следует напомнить, что работу ПВО нельзя снимать. За "красивые" фото можно попасть в тюрьму, а еще всю жизнь корить себя, что слили информацию врагу. Будьте сознательны: заботьтесь о безопасности, а не об инстаграмных фотографиях!

Россиянам уже дали по зубам

Во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены сразу два стратегических бомбардировщика. Об этом заявили в ГУР.

Удар нанесли 25 июля, но сообщили об атаке позже, когда верифицировали информацию.

Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что говорится о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие номера бортовые – борт №33 и борт №31. Борт №33 – это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 – это также определенные повреждения,

– рассказал Андрей Юсов.

Он отметил, что по оценкам самой страны-агрессора, ремонт и срок восстановления в лучшем случае – это сентябрь 2024 года для борта № 31 и октябрь 2024 для борта № 33.

Это тяжелый удар для врага, ведь самолеты не только дорогие – они расположены очень далеко от Украины, за 1800 километров. Оккупанты гордятся своей авиацией и думают, что уйдут от наказания. Но наши разведчики установили новый, действительно олимпийский рекорд по дальности.