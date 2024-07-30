В июне прошлого года люди не смогли укрыться в подвале поликлиники в Деснянском районе Киева, потому что входная дверь была закрыта. Между домами раздался взрыв, в результате чего погибли две женщины и ребенок, Мошкин был ответственен за открытие двери во время тревоги.

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Вадима Мошкина приговорили к четырем годам тюрьмы

Суд признал виновным охранника больницы Вадима Мошкина по статье о заведомом оставлении без помощи лиц, находившихся в опасном для жизни состоянии и лишении возможности принять меры к самосохранению в результате беспомощного состояния, при наличии возможности оказать им помощь.

Отмечается, что такие действия охранника во время баллистического обстрела столицы россиянами 1 июня 2023 привели к смерти трех человек, в том числе и 9-летней девочки, отягчающей наказание. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Прокурором в суде доказано, что охранник КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи № 3" во время объявления сигнала "воздушная тревога" в городе Киеве в ночь на 1 июня 2023 года не открыл двери укрытия, чем лишил людей возможности сохранить себе жизнь,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Важно, что Мошкин не признал своей вины и не раскаялся в совершенном правонарушении. Ранее он сообщил суду, что помещение больницы вообще не оборудовано укрытием и он не был обязан его открывать.

Однако еще в прошлом году сообщалось, что охранник поликлиники был единственным, кто признал свою вину. По его словам, причиной трагедии стало то, что ему просто не хватило времени, чтобы открыть все двери. Ему же суд избрал строжайшую меру пресечения.