24 Канал призывает украинцев находиться в укрытиях, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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В Полтавской области слышали взрывы

В Полтавской области в 22.12 объявили воздушную тревогу. О звуках взрывов местные жители сообщили около 23:05.

В Полтавской общине слышны звуки взрывов. Об этом сообщают корреспонденты Суспильного,

– говорится в сообщении.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали, что вражеские "Шахеды" залетают на Полтавщину с севера и для области сохраняется угроза ударных БПЛА.

Уже в 23:11 жителей Полтавщины предупредили о новой угрозе.

Скоростная цель на Полтавщине!

– написали в Воздушных силах.

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К слову, взрывы после объявления воздушной тревоги прогремели также в Киеве. Мэр Виталий Кличко сообщил, что на Киевщине работают силы ПВО.