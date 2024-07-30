24 Канал закликає українців перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя та полегшити роботу нашим захисникам неба.
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На Полтавщині чули вибухи
В Полтавській області о 22:12 оголосили повітряну тривогу. Про звуки вибухів місцеві жителі повідомили близько 23:05.
У Полтавській громаді чутно звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного,
– йдеться у повідомленні.
Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що ворожі "Шахеди" залітають на Полтавщину з півночі і для області зберігається загроза ударних БпЛА.
Вже о 23:11 жителів Полтавщини попередили про нову загрозу.
Швидкісна ціль на Полтавщині!
– написали в Повітряних силах.
До слова, вибухи після оголошення повітряної тривоги пролунали також у Києві. Міський голова Віталій Кличко повідомив, що на Київщині працюють сили ППО.